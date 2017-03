Subsidie voor regionale ontwikkeling in Noord-Fryslân

Er is 4,3 miljoen euro aan subsidie beschikbaar voor projecten in Noordwest- en Noordoost-Fryslân. Het gaat om geld uit het Europese LEADER-projekt, een programma voor regionale ontwikkeling. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet ingezet worden op versterking van de leefbaarheid en de economie. Bijvoorbeeld om dorpen meer zelfvoorzienend te maken of verbindingen tussen traditionele en digitale bedrijven te maken. Daarmee zouden jongeren gebonden kunnen worden aan de regio.