Bolswarder (30) aangehouden voor diefstal van boot

De politie heeft donderdagnacht een 30-jarige man uit Bolsward aangehouden vanwege mogelijke diefstal van een boot in Wolvega. Een getuige had de man gezien in een auto met aanhanger bij een jachtwerf aan de Jachtwerfstraat in Wolvega. Hij vertrouwde het niet en waarschuwde de politie. De getuige zag dat er een bootje was verplaatst en sprak de man aan. Die hing volgens de getuige een vreemd verhaal op en vluchtte daarna.