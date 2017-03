Modelspoormuseum organiseert speeddate voor vrijwilligers

Het Nationaal Modelspoor Museum in Sneek organiseert begin april een speeddateavond om nieuwe vrijwilligers te trekken. Het museum is op dinsdagavond 4 april dan geopend zodat geïnteresseerden in gesprek kunnen gaan met de vrijwilligers die daar nu al werken. Doel is dat de nieuwe vrijwilligers zo direct vertrouwd kunnen raken met het modelspoormuseum.