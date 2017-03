Frysk Straatfestival duurt voortaan maar twee dagen

Het Frysk Straafestival in Leeuwarden gaat terug van drie naar twee dagen, omdat er minder geld beschikbaar is. Van de gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân krijgt het Frysk Straatfestival de komende twee jaar minder subsidie dan de afgelopen jaren. Het festival met theater en muziek is daarom alleen nog op vrijdagavond en zaterdag, en niet meer op zondag.

Het wordt financieel gesteund door de Leeuwarder horeca-ondernemers. Dit jaar is het Frysk Straatfestival op 26 en 27 mei in de Leeuwarder binnenstad. Het is gratis toegankelijk.