''Shell moet plannen gaswinning Ternaard snel intrekken''

Shell moet de plannen om gas te winnen in de Waddenzee bij Ternaard snel intrekken. Als het bedrijf serieus is met de omslag naar duurzame energie, moet het bedrijf het Werelderfgoed met rust laten. Die oproep doet de Waddenvereniging en de actiegroep Fêste Grûn Dongeradiel aan de directie van Shell en ExxonMobil. Beide bedrijven zijn groot aandeelhouder in de NAM, de Nederlandse Aardolie Maatschappij.