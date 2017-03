De politie heeft donderdag in de binnenstad van Leeuwarden een grote bromfietscontrole gehouden. Meer dan vijftig brommers werden gecontroleerd bij het Oldehoofdsterkerkhof en de Blauwe Golf. Bij diverse bromfietsers was er iets niet in de haak.

Zo reden diverse bestuurders te hard of hadden ze geen rijbewijs. Ook deelde de politie boetes uit voor het rijden op gladde banden en het vasthouden van de mobiele telefoon tijdens het brommerrijden.