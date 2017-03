Wielrenner Pieter Weening uit Harkema gaat vrijdag niet verder in de Ronde van Catalonië. Hij is donderdag bij een valpartij flink geblesseerd geraakt aan de knie. Daar zitten nu hechtingen in en Weening wil er geen risico mee lopen.

Hij wil niet dat zijn deelname aan de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik door de blessure in gevaar komt.