Vijf studenten van de Leeuwarder hogeschool NHL proberen deze week te leven als een diabetespatiënt. Zo willen ze de situatie van diabetespatiënten bij een groter publiek onder de aandacht brengen. Ze letten goed op wat ze eten, en ze meten zes keer per dag het suikergehalte in het bloed. Het is de bedoeling dat de studenten dat tot en met volgend weekend volhouden.