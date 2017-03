De 21-jarige Sake de Jong uit Buitenpost wordt sinds woensdag vermist. Hij is lopend van huis vertrokken en is daarna niet meer gezien. Hij is 1.93 lang en heeft een normaal postuur. Hij heeft waarschijnlijk een grijze trui aan, een donkerblauwe spijkerbroek en een donkere jas. Daaronder draagt hij zwarte sportschoenen van het merk Nike. Hij heeft kort blond haar.

Wie denkt dat ze Sake hebben gezien of weten waar hij is wordt dringend verzocht dat aan de politie door te geven op 0900-8844.