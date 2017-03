VIDEO: De NL-Award van Annagreet Miedema

Omrop Fryslân heeft woensdag drie NL-awards in de wacht gesleept. De NL-Awards zijn de jaarlijkse prijzen voor producties van de regionale omroepen. Omrop Fryslân was met zes nominaties in de zeven categorieën de omroep die het meeste aantal keren genomineerd was voor de NL-Awards.

In de categorie 'Beste radioprogramma' won de radiodocumentaire 'Burn-out by jongeren' van Annagreet Miedema. Hoe komt het dat steeds meer jongeren een burn-out krijgen? In de documentaire vertelt Annagreet haar persoonlijke verhaal en dat maakte indruk.