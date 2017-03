Eigenaar schoonmaakbedrijf mestsilozaak gaat in hoger beroep

De eigenaar van het schoonmaakbedrijf die verantwoordelijk wordt gehouden voor het dodelijk ongeluk in een mestsilo in Makkinga, gaat in hoger beroep tegen zijn straf. De man is twee weken geleden door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot een werkstraf van 240 uren en een voorwaardelijke celstraf van een jaar. Ook kreeg hij een boete van 100.000 euro. Het openbaar ministerie had dit ook geëist.