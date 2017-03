VIDEO: Nieuwe nestkastjes opgehangen in Nijeberkoop

Maar liefst 75 nieuwe nestkastjes heeft de vogelwacht van Olde- en Nijeberkoop gekregen. Begin maart werden zo'n dertig kastjes van de wacht in Nijeberkoop van de bomen gescheurd en vernield. Door onder andere It Fryske Gea, Landschapsbeheer en particulieren is nieuw materiaal aangeboden, in totaal zelfs meer dan ze hadden. De komende dagen zijn de vogelwachters druk bezig alles op te hangen, voordat de zangvogels aan het broeden beginnen.

Vanavond in Hea! een reportage over de vogelwachters van Nijeberkoop.