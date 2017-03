De nieuwe stationsbrug over het Van Harinxmakanaal in Franeker wil niet open of dicht. De brug is halverwege blijven hangen. Wat er precies aan de hand, is niet duidelijk. Monteurs zijn bezig om de storing op te lossen.

Fietsers en voetgangers worden met een pontje naar de overkant gebracht, automobilisten moeten omrijden.