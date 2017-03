De stroomstoring die delen van de woonwijken Bilgaard, Havankpark en Blitsaerd in Leeuwarden en it dorp Snakkerburen donderdag, is weer voorbij. Dat meldde Liander om 15.00 oere.

Onder andere hogeschool NHL had last van de storing. De school stuurde daarom om 14.00 uur alle studenten naar huis en sloot de school.