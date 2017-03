Wim Stroetinga uit Oldeberkoop is geselecteerd voor het WK baanwielrennen in China. Bondscoach Peter Schep stelt Stroetinga op bij het onderdeel scratch en ook bij de koppelkoers, samen met zijn teamgenoot Yoeri Havik. Het WK baanwielrennen is over drie weken, van 12 tot en met 16 april, in Hong Kong.