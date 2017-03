Isabelle Diks vergeet helft van eed als nieuw Kamerlid

CDA-kamerlid Harry van der Molen uit Leeuwarden legde de eed ook in het Fries af: sa wierlik helpe my God Almachtich. En zijn VVD-kollega Aukje de Vries deed de verklaring en belofte in het Nederlands.

Sterker nog, dat bleek niet compleet, dus ik moet de belofte straks nog een keer afleggen. Met dank aan @harryvdmolen ;). https://t.co/dqCk0czQrG — Isabelle Diks (@IsabelleDiks) March 23, 2017

Op Twitter geeft Isabelle Diks met een knipoogje de schuld voor de fout aan Harry van der Molen. "Uitgebreid besproken met collega Van der Molen en verkeerd advies gekregen ;). Maar meer aandacht voor het Fries is altijd goed!", zo schrijft ze.