Veld Harkemase Boys goedgekeurd voor Europese wedstrijden

Harkemase Boys heeft de afgelopen weken bijzondere hulp gekregen om het hoofdveld op sportpark De Bosk te verbeteren. Het onderhoud is gedaan door medewerkers die ook het veld onderhouden in Feyenoordstadion De Kuip, dat bekend staat als het beste veld van Nederland. Voetbalbond KNVB heeft dat geregeld, zodat het veld helemaal klaar is als er interlands worden gespeeld. Donderdag, zaterdag en dinsdag komen de under 19-ploegen van Nederland, Oekraïne, Finland en Griekenland in actie op De Bosk.