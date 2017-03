Welke Friese schrijver wil naar Maribor?

Friese schrijvers krijgen de kans om van september tot november acht weken lang in de Sloveense stad Maribor te verblijven. Ze kunnen hiervoor tot 20 mei een voorstel indienen bij Tresoar. Het gaat om het project Other Words/Oare Wurden, een uitwisselingsproject voor schrijvers in Europese minderheidstalen. Naast Fryslân doen Ierland, Baskenland, Slovenië en Macedonië mee. Doel is om met elkaar een nieuw schrijversnetwerk op te bouwen en ook dat er boeken of gedichtenbundels worden geschreven.