Delen van de woonwijken Bilgaard, Havankpark en Blitsaerd in Leeuwarden en het dorp Snakkerburen zitten zonder stroom. Onder andere hogeschool NHL heeft last van de storing. De school heeft besloten om twee uur alle studenten naar huis te sturen en de school te sluiten. Netbeheerder Liander verwacht in elk geval tot vier uur nodig te hebben om de storing te verhelpen.