Bijzettafeltje van Metalis Drachten op landelijke televisie

Een bijzettafeltje heeft ervoor gezorgd dat het Drachtster metaalbedrijf Metalis landelijk in 'the picture' kwam. Zondag was in het SBS6-televisieprogramma aandacht voor een bijzettafeltje van designontwerper Peter van den IJssel. Hij zei erbij dat het tafeltje is gemaakt door een sociaal werkbedrijf uit Fryslân, en dat is dus Metalis. Bij het bedrijf bestaat de helft van de medewerkers uit mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.