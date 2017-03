COA: Voorlopig geen nieuwe asielzoekerscentra in Fryslân

"De huidige bezetting ligt rond de 80 procent", zegt Henk Wolthof, regiomanager van het COA. "Dat geeft zo'n grote buffer. We moeten echt overspoeld raken, willen we door die buffer heen gaan." Volgens Wolthof is het zelfs mogelijk dat bestaande azc's de deuren zullen sluiten. "Als de instroom zo laag blijft als nu, dan hebben we minder capaciteit nodig en sluit ik verdere maatregelen landelijk niet uit. Dat dat ook voor de locaties in Fryslân wat zou kunnen betekenen, is niet ondenkbaar."