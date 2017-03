Spannende eerste dag als Kamerlid voor Harry van der Molen

Harry van der Molen begint donderdag aan zijn eerste dag op het Binnenhof in Den Haag. De politicus van het CDA is een van de drie Friezen die is gekozen als Tweede Kamerlid na de verkiezingen van vorige week. Een spannende dag, vindt Van der Molen, maar hij heeft er vooral veel zin in. Hij is van doel om nauw contact met zijn Friese collega's Aukje de Vries (VVD) en Isabelle Diks (GroenLinks) te houden om op te komen voor Friese belangen.