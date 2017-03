UNIS Flyers wint met 4-3 van Hijs Hokij

Unis Flyers heeft woensdagavond in Heerenveen met 4-3 gewonnen van Hijs Hokij uit Den Haag. Het duurde even voordat de Heerenveense ijshockeyers goed in het spel kwamen. De Hagenezen profiteerden in het begin van een fout en scoorden de 1-0. In de 16e minuut bracht Turcotte de 1-1 op het bord en via een goal van Bezak werd de eerste periode afgesloten met 2-1 voor de Flyers. In de tweede periode werd het 3-1 door een goal van Kevin Nijland. Den Haag kwam evenwel terug in de derde periode, ze wisten nog twee keer te scoren.