Politie op Waddeneilanden komt vaakst te laat

De politie komt in Fryslân het vaakst te laat op de Waddeneilanden. Dat blijkt uit cijfers van de politie zelf. Bij ongeveer de helft van de spoeldmeldingen is de politie er niet binnen een kwartier. Dat is de wettelijke maximum-aanrijtijd. In Ferwerderadiel is de politie ook vaak te laat. Dat betekent nog niet dat het daar gevaarlijk is. Vorig jaar was Ferwerderadiel nog de veiligste gemeente van Fryslân, volgen de Nationale Misdaadmeter.