Omrop Fryslân valt in de prijzen bij NL-Awards

Mohamed

In de categorie ‘Duiding’ won Omrop Fryslân met 'Mohamed', een serie reportages van Simone Scheffer over de Syrische familie Haj Ali die in september 2015, na een lange reis, in de crisisopvang van Harlingen terechtkwam. De verslaggever volgde een jaar lang hun pad door Noord-Nederland.

Burn-out by jongeren

In de categorie ‘Beste radioprogramma’ won de radiodocumentaire 'Burn-out by jongeren’ van Annagreet Miedema. Hoe komt het dat steeds meer jongern een burn-out krijgen? In de documentaire vertelt Annagreet, twee jaar nadat zij een burn-out kreeg, haar persoonlijke verhaal. De documentaire werd uitgezonden in het programma Buro de Vries.

It Swarte Goud

‘It Swarte Goud’ won in de categorie ‘Documentaire’. It Swarte Goud is een documentaire over de betekenis van het Friese paard als exportproduct, maar ook als symbool van de Friese identiteit. In het voorjaar van 2016 werd het ras officieel uitgeroepen tot mooiste paard van de wereld.

Trots

Hoofdredacteur Klaas Geert Bakker is trots. "Ik ben ontzettend blij met de drie NL-Awards die we hebben gewonnen. Maar alle eer gaat natuurlijk naar de makers. Het geeft aan dat wij met de Omrop op de goede weg zijn en meegaan met de tijd. Wat wij maken, doet er toe en dat wordt ook buiten Fryslân opgemerkt."

Het kinderprogramma Kening Hert & Harry Hazze, het online zomerproject De Camper en de programmaserie Fiel de Nacht waren ook genomineerd, maar vielen buiten de prijzen.

De NL-Awards zijn een initiatief van Stichting ROOS, om de kwalitatief hoogstaande producties van publieke, regionale omroepen meer onder de aandacht te brengen. De prijzen zijn evenals voorgaande jaren uitgereikt op de ROOS-dagen.