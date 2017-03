Reitse Spanninga laat de komende maanden zien hoe je gezond en lekker eten kan koken. In de serie 'Fryslân sûn' komen tal van aspecten aan de orde. Hij krijgt daarbij help van diëtiste Lysbeth Rubingh. Zij geeft tips en vertelt over de gezondheidsproblemen die zij in haar praktijk tegenkomt. In de eerste aflevering gaat het over eten koken zonder zout. Reitse maakt een 'voorjaarsstoofpot met rundvlees'.