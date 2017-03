VIDEO: Mosselbanken en zeegras moeten Griend behouden

Een afbreekbaar kratje vangt kleine mossels en kan op de lange termijn het eiland Griend helpen te overleven. Het eiland is vorig jaar met een grote ingreep voorlopig veilig voor de zee, maar dat houdt een keer op. Natuurlijke processen met hulp van mosselbanken en zeegras moeten het dan overnemen. Mosselbanken ontstaan niet zo gemakkelijk en de kratjes zou een oplossing kunnen zijn. Als dit werkt, is er minder afslag aan één kant van het eiland en groeit Griend aan de lijzijde. Dan wandelt het eiland. En daar is eigenaar Natuurmonumenten opuit.

Eerdere onderzoeken en experimenten mislukten. Zo is een proef met zeegras vorig jaar mislukt. Deze keer wordt weer zeegras geplant dicht achter de mosselkratjes.