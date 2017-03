Oproep aan kabinet om platteland beter te benutten

Vijftien plattelandsgemeenten onder aanvoering van burgemeester Ellen van Selm van Opsterland roepen het nieuwe kabinet op het platteland beter te benutten. Volgens de gemeenten kunnen op het platteland oplossingen worden gevonden voor grote maatschappelijke problemen als klimaatveranderingen. Het platteland heeft daar de ruimte voor. De vijftien hebben hun aanbod gedaan in een pamflet, dat woensdag in Eindhoven is gepresenteerd.