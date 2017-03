Schrijverspaar Nicci French signeert in mei in Leeuwarden

Voor de eerste keer komt er een signeersessie van Nicci French in Fryslân. Boekhandel Van der Velde is er in geslaagd om het Britse schrijversechtpaar Nicci Gerrard en Sean French naar Leeuwarden te halen. De sessie is op zaterdag 6 mei, van 14:30 tot 15:30 uur. De boeken van Nicci French zijn populair in Fryslân, ze horen altijd bij de bestellers van Van der Velde. De Leeuwarder boekhandel probeerde al sinds 2008 een signeersessie met Nicci French te organiseren en is blij dat dat nu gelukt is.