Bewoners Schilkampen bij Raad van State over vaarverbinding

Bewoners van de Schilkampen in Leeuwarden hebben woensdag bij de Raad van State in Den Haag opnieuw geprobeerd om de aanleg van een nieuwe vaarverbinding tussen Tijnje en de Kurkemeer te voorkomen. Eerder protesteerden zij ook al bij de rechter. De bewoners vinden dat de nieuwe vaarweg de kolonie zeevogels daar in de buurt teveel verstoort. Ze willen dat de Raad uitspraak doet. De echte hoger beroepszaak is later dit jaar. De Schilkampen is een kleine woonwijk aan de oostkant, vlakbij de zeevogelkolonie.