Mensen gezocht voor uitdelen evangelie bij The Passion

Het Nederlands Bijbelgenootschip zoekt mensen die op donderdag 13 april boekjes met het verhaal van Pasen willen uitdelen in Leeuwarden. Dat is voorafgaand aan The Passion, die dit jaar in Leeuwarden is. Het bijbelgenootschap heeft 5000 boekjes laten drukken, met het lijdensverhaal uit het evangelie van Mattheüs. Speciaal voor Fryslân is er gekozen voor een Nederlandse én een Friese tekst. De boekjes worden gratis uitgedeeld op het Zaailand/Wilhelminaplein.