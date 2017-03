Jong Hearrenfean mogelijk naar topamateurs, ONS niet blij

Meer beloftenteams

Divisie Situatie nu Situatie volgend seizoen Tweede divisie 3 beloftenteams 4 beloftenteams Derde divisie (ONS Sneek en Harkemase Boys) 3 beloftenteams 4 beloftenteams Hoofdklasse (Sneek Wit Zwart en VV Heerenveen) 0 beloftenteams 3 beloftenteams

In plaats van drie teams in de tweede en derde divisie mogen er nu vier beloftenteams van de betaalde voetbalclubs meedoen. In de hoofdklasse zijn dat maximaal drie ploegen per competitie. Zodoende komt er misschien ruimte voor Jong Heerenveen of Jong Cambuur. Heerenveen wil graag met een team instromen, maar volgen technisch directeur Gerry Hamstra zijn ze er nog niet over uit hoe en in welke competite. Cambuur weet nog niet in hoeverre ze mee willen doen met een team in de voetbalpiramide. ONS Sneek vindt dat beloftenteams niet thuishoren in het amateurvoetbal. "Voetballen in lege stadions vinden wij maar niets. Er is geen sfeer", zegt ONS Sneek-voorzitter Harm de Wagt.

Minder contractspelers

Naast de toename van beloftenteams heeft de KNVB de regels voor contracten ook versoepeld. ONS Sneek en Harkemase Boys moesten minimaal zes spelers voor twaalf uren vastleggen. Nu wordt dat anders. Het hangt er vanaf of de club een lokaal of regionaal gecertificeerde jeugdopleiding heeft. ONS Sneek heeft een lokale, Harkemase Boys heeft geen goede jeugdopleiding volgens de KNVB.

Divisie Niet-gecertificeerd Lokaal Regionaal Derde divisie 3 0 0 Tweede divisie (eerste jaar) 6 4 2 Tweede divisie (tweede jaar) 10 8 4

Harkemase Boys heeft geen enkele contractspeler in dienst die voldoet aan de CAO-voorwaarden. Volgens Harkemase Boys-voorzitter Albertus Boonstra zullen ze nu zien naar de opties: de jeugdopleiding verbeteren of toch drie spelers een contract geven. Dat contract moet dan voldoen aan de CAO. Denk dan aan pensioenpremie of ziektekosten betalen. ONS Sneek heeft voor volgend seizoen al zes spelers vastgelegd. De Wagt: "Als we dit eerder hadden geweten, dan hadden we het anders aangepakt. Het is nu maar en dus zijn we nu al zo goed als klaar voor volgend seizoen. Het is wel oneerlijk dat ze hier nu pas mee komen. We kunnen nu niet meer tegen die zes spelers zegen: het contract geld niet meer. En andere clubs kunnen nog wel afzien van zes contractspelers."