Leerlingen rennen voor Ljouwerter Mile

In het Cambuurstadion in Leeuwarden is woensdagmiddag het startsein gegeven voor de Leeuwarder Mile. Dat is een programma van negen weken, waarbij 250 kinderen van zes basisscholen een paar kear per week tussen de lessen door een eind gaan hardlopen. Daarbij geven ambassadeurs van de stichting Sport voor Sport een paar keer gastlessen. Die stichting wil kinderen graag kennis laten maken met het hardlopen. De kinderen werken naar een echte hardloopwedstrijd toe, de Kidsrun van Loop Leeuwarden op 21 mei.