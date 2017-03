Omrop Fryslân best beluisterd in eigen provincie

De luistercijfers van Omrop Fryslân zitten sinds de tweede helft van 2015 in de lift. In maart van dat jaar kwam de Omrop met een nieuwe radioprogrammering. De luistercijfers zijn daarna steeds gegroeid.

Het jaar 2016

Over heel 2016 berekend haalde Omrop Fryslân met de radio-uitzendingen een marktaandeel van 18,9%. Het marktaandeel geeft het percentage radioluisteraars aan, dat afstemt op een radiozender en is een belangrijke graadmeter van het Nationaal Luister Onderzoek. Het NLO onderzoekt het luistergedrag van de Nederlands bevolking en wordt uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau GFK onder een representatieve steekproef van de bevolking van 10 jaar en ouder.

Bereikcijfers

Naast het Nationaal Luister Onderzoek laat Omrop Fryslân sinds 2012 ook onderzoek doen naar bereikcijfers door onderzoeksbureau Kien. Dat onderzoek wordt vier keer per jaar gedaan onder een representatieve steekproef van 800-900 inwoners van Fryslân. De onderzoeksresultaten van Kien bevestigen het beeld van de groeiende luistercijfer uit het NLO. Op grond van die resultaten blijkt dat Omrop Fryslân in alle leeftijdsgroepen meer luisteraars trekt. Het gemiddelde maandbereik in 2016 is in vergelijking met 2014 in alle leeftijdscategorieën toegenomen. Het gaat dan om het aantal mensen dat gemiddeld per maand naar de Omrop heeft geluisterd. De meeste groei is gerealiseerd in de leeftijdscategorieën 60+ (15% stijging naar 42,5% maandbereik) en 30-39 jaar en 40-49 jaar (beide 13% gestegen naar 28,6% en 30,4% maandbereik).

Kijk voor meer informatie over Buro Kien op: https://www.kienonderzoek.nl/.