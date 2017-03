Vliegbasis maakt zich klaar voor Frisian Flag

De grote internationale oefening Frisian Flag begint vanaf maandag. Twee keer per dag gaan zo'n 50 straaljagers erop uit om te oefenen boven de Noordzee. Frisian Flag duurt tien dagen. Voor de vliegbasis Leeuwarden is het een grote logistieke operatie. Zeven landen doen met jachtvliegtuigen mee aan de oefening. Het is van groot belang voor de internationale samenwerking tussen de verschillende luchtmachten.