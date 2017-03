Drachtster met geladen pistool toevallig betrapt

De politie is dinsdag in Drachten bij toeval een vuurwapen op het spoor gekomen. Een 37-jarige Drachtster werd bewusteloos naast zijn scooter gevonden. Toen bleek dat hij een geladen pistool bij zich had. Het pistool is in beslag genomen en wordt op dit moment door de politie onderzocht. Die kijkt daarbij of het wapen is gebruikt voor misdaden. De man is overgebracht naar het ziekenhuis. Wanneer de situatie het toelaat zal de man over het wapen, het ongeluk en over de drugs die hij bij zich had, gehoord worden.