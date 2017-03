PostNL herdenkt '100 jaar De Stijl' op postzegel

PostNL geeft een postzegelvel '100 jaar De Stijl' uit over de invloedrijke Nederlandse kunstbeweging uit de 20ste eeuw. Op de postzegels staat werk afgebeeld van Theo van Doesburg, Piet Mondriaan, Cornelis van Eesteren, Gerrit Rietveld en J.J.P. Oud. De postzegels zijn vanaf maandag 27 maart te krijgen. Dit jaar is het 100 jaar geleden dat De Stijl werd opgericht. In heel Nederland zijn vele evenementen en tentoonstellingen in het kader van het landelijke themajaar 'Mondriaan tot Dutch Design'. Ook in Museum Drachten zijn tentoonstellingen.