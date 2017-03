Minder Friese animo voor landelijke Boomfeestdag

Dertien Friese gemeenten doen mee aan de landelijke Boomfeestdag die woensdag wordt gehouden. Bram Bonnema van de provinciale Boomfeestdagcommissie vindt het spijtig dat maar ongeveer de helft van alle gemeenten meedoet. Het startsein voor de Boomfeestdag in Fryslân was bij Kingmatille op de grens van de gemeenten Littenseradiel en Franekeradeel. Het thema van dit jaar is 'Bomen verbinden' vanwege het 60-jarig jubileum van de Boomfeestdag. In die jaren hebben miljoenen kinderen tien miljoen bomen (gelijk aan 2.200 voetbalvelden) geplant.