Verdachte van filmen bij voetbalvrouwen verhoord en vrij

Een 30-jarige man uit Achtkarspelen is begin deze week opgepakt. Hij zou het vrouwenteam van voetbalclub GSVV uit Gerkesklooster in het geheim hebben gefilmd terwijl ze douchten en zich omkleedden. Hij is verhoord door de politie en een dag later vrijgelaten. Hij blijft verdachte. De politie doet nog verder onderzoek, onder andere op zijn computer. Er is een aangifte binnengekomen en er zijn meerdere getuigen verhoord. De politie heeft geen aanwijzingen dat het geheim filmen in Gerkesklooster onderdeel is van een grotere zaak.