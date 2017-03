Windmolens brengen minder op omdat er te weinig wind staat

Voor eigenaren en exploitanten van windmolens zijn het zware tijden. Er staat te weinig wind, waardoor de opbrengsten dalen. Vooral 2016 was een slecht jaar qua wind. Deskundigen geven aan dat het de komende jaren niet beter wordt. De Stichting Doarpsmûne Reduzum exploiteert al ruim 20 jaar een eigen molen. Volgens voorzitter Henk Vellinga is de opbrengst over die jaren met zo'n 15 procent afgenomen omdat er steeds minder wind staat.