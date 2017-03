Heerenveen krijgt geen asielzoekerscentrum, dat hebben burgemeester en wethouders de gemeenteraad dinsdag laten weten. Aanleiding voor het bericht is een brief van het COA. Daarin staat dat de kans dat er asielzoekers in Heerenveen moeten worden opgevangen heel klein is, gezien de kleine instroom van asielzoekers. Burgemeester en wethouders hebben daarom besloten helemaal niet te bouwen. Het plan was om een asielzoekerscentrum neer te zetten bij de K.R. Poststraat. Daar is het afgelopen jaar al vaak overlegd met de inwoners.