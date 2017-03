De Groninger strijd om Schier

Boot

“Omdat de boot vanaf daar naar Schiermonnikoog gaat. Er is maar één manier om naar het eiland te komen en dat is via Lauwersoog. Het eiland is toch een beetje van de Groningers vinden ze. Ook schijnt het dat Schiermonnikoog ook voor een groot gedeelte op Groninger grondgebied ligt”, zegt een redacteur van RTV-Noord. Op de vraag waar Schiermonnikoog bijhoort zijn de Groningers heel resoluut: "Groningen natuurlijk."

Burgemeester

Burgemeester Dick Stellingwerf is er wat makkelijker in. Hij tilt er niet zo zwaar aan. “Zolang we maar op de kaart van Fryslân staan. Het is en blijft de meest noordelijke gemeente van Fryslân.” En of hij het erg vindt dat RTV Noord vanaf zijn eiland verslag doet? “Je zou eerder verwachten dat Omrop Fryslân erbij is. Maar ach, men vindt het leuk om er te zijn en ze zijn welkom.” Het maakt de burgemeester niet zoveel uit, maar wat vinden de bewoners van het eiland er eigenlijk zelf van?

“Ik ben een Groninger van oorsprong. Dat de boot vanuit de provincie Groningen vertrekt, is misschien een mede-oorzaak. Het wordt vaak door elkaar gehaald door toeristen. Als je in Lauwersoog opstapt, ben je in Groningen en als je uitstapt, ben je in Fryslân. Ik maak me er niet druk om, er zijn wel andere dingen waar je je druk om moet maken. En dat RTV Noord verslag doet vanaf het eiland, is natuurlijk alleen maar mooi meegenomen”, zegt H. Kremer, bewoner van Schiermonnikoog.

Skiere monniken

Bij Tresoar weten ze precies hoe het zit. "De kwestie of Schiermonnikoog bij Groningen of bij Fryslân hoort, speelt al veel langer. Maar er is geen twijfel over het feit dat het Fryslân is. De monniken uit Rinsumageest van klooster Klaarkamp woonden er. Schiermonnikoog was vroeger grond van het klooster en de monniken onderhielden dat. Zij werden de 'Skiere monniken' genoemd", zegt Siem van der Woude van Tresoar. "De Lauwers was destijds de Groninger rivier, die aan de oostkant van Schier de Noordzee in liep. Nu is het wel zo dat die eilanden 'lopen'. Ze schuiven op en Schier kruipt steeds meer richting Groningen."

Hans Wiegel

En als zelfs de destijdse commissaris van de Koningin Hans Wiegel op het uiterste punt van de oostkant van Schiermonnikoog een Fries vlag heeft neergezet, om te laten zien dat het eiland toch écht bij Fryslân hoort, dan kun je er niet meer omheen.