Reizigers tevreden over openbaar vervoer in Fryslân

Reizigers waren in 2016 tevreden over het regionale trein- en busvervoer in Fryslân. Dat kreeg gemiddeld een 7,6 als rapportcijfer en dat is hetzelfde als het landelijke gemiddelde. Het vervoer op Schiermonnikoog kreeg een 8,7 en staat daarmee landelijk op nummer 1. De waardering voor het stadsvervoer in Leeuwarden ging omhoog van een 7,4 naar een 7,8.