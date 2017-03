Volle bak dinsdagavond bij de vogelgeluidencursus van IVN Zuidwesthoek. Met 30 vogelliefhebbers kon er niemand meer bij in het zaaltje in Rijs. De belangstelling kwam als een grote verrassing voor de organisatie.

Volgens vogelexpert Sietze Bouhuis heeft dat allemaal te maken met de start van het voorjaar. Mensen gaan weer meer de natuur in en willen dan weten wat ze horen. Later in de cursus gaan ze erop uit, maar in de eerste sessie gaat het vooral om de theorie.