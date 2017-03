Ondernemers moeten beter samenwerken voor toerisme-top-10

Sceptisch

Sommige raadsleden zijn sceptisch over de ambitie van Appelscha om in de top 10 van toeristische attracties van Nederland te komen. D66-raadslid Tammo Munting ziet nog niet direct bussen vol Chinezen en Amerikanen naar Appelscha komen. "De ambitie voor de top 10 is onzin en een luchtkasteel. De top 100 zou al mooi zijn. Meer haal je niet met een speeltuin, bezoekerscentrum en een suffig treintje."

Natuur

GroenLinks raadslid Sipke van belle vraagt zich ook af of de omgeving van het dorp die top 10 ambitie wel aankan. “Is Appelscha daar wel groot genoeg voor? We moeten ons daar niet blind op staren. De natuur is kwetsbaar."