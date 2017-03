Deense jeugdkorpsen spelen op school in Sneek

Dit gemeenschappelijke concert betekent weer een nieuw stapje in de richting van het muziekspektakel At the Watergate, volgend jaar in Sneek. Dan worden 7000 jongeren uit heel Europa verwacht. De organisatie hoopt dat de Denen na thuiskomst andere groepen ook enthousiast maken om mee te doen aan At the Watergate.

De Deense korpsen komen van de muziekschool van Kolding. Ze maken een kort tournee door Nederland. Naast Sneek spelen ze ook in Amstelveen en Amsterdam.

Het concert in Sneek is mede tot stand gekomen door Cultuurconnectie. Dat is de landelijke branche-organisatie voor cultuureducatie. Cultuur Kwartier Sneek is met kunstcentrum Atrium daarbij aangesloten.