VIDEO: Leeuwarden in de jaren '70: tijd van de acties

De 70's in Leeuwarden. De tijd van acties: tegen de bombardementen op Vietnam, voor betere voorzieningen voor fietses, tegen de sloop van De Klanderij. Maar het was ook een mooie tijd. Paul Janssen was toen Freelance-fotograaf. Hij werkte ook voor de krant. In 2009 overleed Janssen. Zijn foto-archief kwam bij het Historisch Centrum Leeuwarden terecht. Zijn fotoboek met de jaren '70 in Leeuwarden in beeld wordt dinsdag gepresenteerd. Janssen zijn vrouw Geartsje en Wiebe Pennewaard van de Leeuwarder Courant zijn te gast in de studio.