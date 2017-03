Lutz Jacobi: PvdA Leeuwarden zoekt samenwerking op links

De PvdA in Leeuwarden zal met de komende raadsverkiezingen in november nadrukkelijk de samenwerking met andere linkse partijen zoeken. Het gaat dan om partijen zoals PAL/GroenLinks en Feriene Lofts. Dat zei Lutz Jacobi dinsdag in It Polytburo.

Jacobi wordt waarschijnlijk lijstrekker voor die partij. Ze zei niet wethouder te willen worden in Leeuwarden. De PvdA is van oudsher de grootste partij van de stad, maar werd bij de Kamerverkiezingen van vorige week, omgerekend in raadszetels, zevende.