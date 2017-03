Bestelbusje botst frontaal op boom, één gewonde

Een persoon in een bestelbus is dinsdagavond gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk. Het slachtoffer raakte op de Lânsbuorren van de weg en botste frontaal op een boom. De bestuurder kon zelf uit de auto komen en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De bestelbus van het slachtoffer raakte zwaar beschadigd en moest door een berger worden weggesleept. het is nog onduidelijk hoe het kon gebeuren. De politie doet daar nog onderzoek naar. Vanwege het ongeluk was de straat korte tijd afgesloten voor verkeer.