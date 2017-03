Te krappe katholieke school neemt ruimte over van openbare

De katholieke basisschool De Sprong mag vanaf 1 mei een groot deel van de openbare basisschool De Wielen in Leeuwarden overnemen. Dat heeft de gemeente Leeuwarden besloten. De Sprong is te veel gegroeid en zoekt al langer om uitbreidingsmogelijkheden.

Nieuwbouw op de hedendaagse locatie aan de Idzerdastins is niet mogelijk en dus moest er een andere oplossing worden gezocht. Toen dat niet lukte is de gemeente ingeschakeld. Omdat bij De Wielen ruimte over is, kan daar in totaal 550 vierkante meter worden overgenomen door De Sprong.